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Cientos de fieles participaron de la tradicional peregrinación que marcó el inicio de la Semana Santa en Catamarca.

Bajo el lema “Con el Beato Esquiú, caminemos hacia la Pascua”, los peregrinos recorrieron el trayecto rezando el Vía Crucis, en una jornada con clima inestable pero colmada de fe.

El obispo Luis Urbanč encabezó la caminata, invitando a reflexionar sobre el amor de Cristo y a vivir esta Semana Santa con compromiso, servicio y espíritu de cambio.

Durante la jornada también se realizaron confesiones y una colecta solidaria de alimentos para quienes más lo necesitan.

La peregrinación culminó en la Gruta con la bendición de ramos y la celebración de la Santa Misa, dando inicio a una de las semanas más importantes para la fe cristiana