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En esta fecha, la Iglesia Católica celebra la figura del Custodio de la Sagrada Familia.

Cada 19 de marzo, la Iglesia Católica celebra la Solemnidad de San José, el esposo de la Virgen María. Se trata de fecha dedicada a honrar la figura del padre terrenal de Jesús y su rol dentro de la Sagrada Familia.

San José es considerado un modelo de padre y hombre trabajador. En los relatos bíblicos aparece como un hombre justo y comprometido con el cuidado de María y del niño Jesús, a quienes protegió en momentos clave, como la huida a Egipto. Por eso, su figura está asociada a valores como la responsabilidad, la humildad y la dedicación familiar.

A lo largo de los años, esta conmemoración también dio lugar a distintas celebraciones como el Día del Padre o el Día del Hombre, siempre en relación con el ejemplo que representa San José dentro del hogar.

En los países occidentales, y durante el siglo XIV, el Día de San José se celebró siempre un 19 de marzo porque fue la fecha de fallecimiento de la imagen más representativa de la Iglesia católica.

La Iglesia estableció este día en su calendario litúrgico para rendirle homenaje y destacar su importancia dentro de la historia cristiana. Se lo recuerda el custodio de la Sagrada Familia, ya que tuvo el privilegio de ser una de las figuras bíblicas más cercanas a Jesús.

Asimismo, se asocia a esta efemérides el hecho de que José de Nazaret fue el custodio legítimo y natural, cabeza y defensor de la Sagrada Familia que conformó junto a María y Jesús.

¿Quién fue José de Nazaret?

Hace más de 500 años, el Papa Sixto IV se encargó de oficializar e instituir el Día de San José en una fecha promovida desde 1371 por el Papa Gregorio IX.

El Evangelio de Mateo lo describe como un artesano de oficio que luego se dedicó a la carpintería, profesión que enseñaría a Jesús.

El esposo de la Virgen María era humilde y, aunque no hay indicios ni datos claros sobre la fecha de su muerte, se cree que falleció en brazos de Jesús y María, por lo cual es actualmente, también, el patrono de la buena muerte.

En 1621, a instancias de los emperadores Fernando III y Leopoldo I, el Rey Carlos II de España y el Papa Gregorio XV, el Día de San José se definió como una fiesta obligatoria.

A su vez, el 8 de diciembre de 1870, José de Nazaret fue proclamado como el patrono de la Iglesia universal por el Papa Pío IX y, además, patrono de la familia y del trabajo debido al empleo que ejerció de manera independiente.