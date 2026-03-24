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Organismos de derechos humanos realizan este martes como cada año la marcha en Plaza de Mayo para conmemorar un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, que en esta oportunidad tendrá una simbología especial por cumplirse 50 años.

En ese marco, hay movilizaciones en las ciudades más importantes del país por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, mientras que la principal convocatoria, como siempre, es en la histórica plaza frente a la Casa Rosada.

A las 16.30, será el acto central con las presencias de referentes de los organismos, como “Taty” Almeida, Adolfo Pérez Esquivel y Estela de Carlotto.

Se espera que sobre el escenario haya discursos críticos hacia la gestión de Javier Milei y hacia su postura sobre las políticas de derechos humanos.

Las distintas organizaciones de derechos humanos, políticas y sindicales convocaron a marchar desde el mediodía con diferentes puntos de concentración en las inmediaciones de la Plaza de Mayo.

La agrupación kirchnerista La Cámpora hizo su habitual caminata a la plaza desde la ex ESMA, en el barrio de Núñez, que comenzó a las 9 y ahora se dirige hacia Plaza de Mayo.

En los días previos a la marcha, se realizaron decenas de actividades para exigir Memoria, Verdad y Justicia, como la de las Abuelas de Plaza de Mayo, que lanzó la campaña “Florecerán pañuelos”.

La iniciativa consistió en intervenir pañuelos blancos con frases, nombres, símbolos, dibujos, flores; bordados, dibujados, pegados “para que florezcan historias en todos los rincones del país”.

Además, este sábado y domingo se llevaron a cabo distintas actividades alusivas en la ex ESMA en el marco del Festival Feria y Memoria, con la presencia además de bandas en vivo y disertaciones de Taty Almeida y Pérez Esquivel.

La conducción de la CGT convocó a sumarse a la marcha, a las 14, en Diagonal Sur y Bolívar. “Porque la memoria no se negocia. Porque la lucha sigue. Porque florecerán pañuelos”, expresó la central en un comunicado.

Por su parte, la UOM, que mantiene una postura crítica de la cúpula de la CGT, difundió su propia convocatoria a la movilización junto a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, entre otros organismos.