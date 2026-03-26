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En la cuarta sesión extraordinaria, tras un extenso debate entre oficialismo y oposición sobre soberanía, seguridad jurídica y desarrollo productivo, Diputados dio media sanción por mayoría al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo y con el cual se ratifica el Acuerdo de Facilitación y Fomento del proyecto minero “Diablillos – Plata”, suscripto entre Catamarca y Salta.

Además, en la oportunidad, el cuerpo también rindió un emotivo reconocimiento al gendarme catamarqueño Nahuel Gallo, quien permaneció detenido en Venezuela y regresó a la provincia recientemente.

Acuerdo minero

El miembro informante del despacho de mayoría, Damián Brizuela (FT), abrió el tratamiento señalando que el proyecto constituye “un eje de gestión estratégica para el desarrollo de la provincia”, y lo definió como “un ejercicio de madurez institucional” frente a un conflicto limítrofe histórico entre Catamarca y Salta. En ese sentido, remarcó que el acuerdo “no constituye, bajo ningún concepto, una renuncia a las pretensiones territoriales de Catamarca”, sino que se basa en una “cláusula de reserva absoluta de derechos”.

El legislador explicó que la iniciativa busca establecer un marco de previsibilidad mientras persista la indefinición de límites por parte del Congreso de la Nación. “No estamos frente a una decisión meramente coyuntural, sino ante el diseño de un marco de seguridad jurídica que permite transformar un diferendo jurisdiccional en una política de Estado” dijo. En términos económicos, destacó que el acuerdo garantiza “una participación del 50% de las regalías y gravámenes” y prevé “un esquema de fiscalización técnica y ambiental conjunta”. Además, aclaró que el proyecto minero se encuentra en etapa de exploración, por lo que “no es una etapa para producir mineral ni generar renta”.

Desde la oposición, Mamerto Acuña (Generación del Cambio) planteó objeciones técnicas y fiscales al acuerdo, al advertir que “Ingresos Brutos no se divide en partes iguales sino conforme al domicilio del proveedor”, lo que, según sostuvo, implicaría una desventaja para Catamarca. También señaló “la ausencia de delimitación georreferenciada del área de cooperación”, cuestionó “el vacío de la competencia ambiental” y la falta de mecanismos claros de resolución de controversias. Acuña afirmó que el bloque que integra no se opone a la minería, pero reclamó mayores precisiones.

En la misma línea, Alicia Paz (UCR) rechazó el acuerdo al considerar que debilita la posición territorial de la provincia. “Lo que estamos discutiendo es si Catamarca va a defender lo que le pertenece o si va a avalar un mal acuerdo”, expresó, y sostuvo que “Diablillos es Catamarca y no se puede firmar un acuerdo que relativice esa posición”. Para la legisladora el convenio “introduce incertidumbre, debilita la posición provincial y abre una vulnerabilidad jurídica innecesaria” y remarcó que existen tanto antecedentes como cartografía oficial que respaldan el reclamo catamarqueño. Por su parte, Fernando Baigorrí (MID) también anticipó el rechazo de su bloque, al considerar que el acuerdo implica “una cesión del derecho de nuestra soberanía territorial y de nuestros recursos”. Rechazó además la lógica de compartir recursos con otra provincia y sostuvo que la iniciativa “resulta incompatible con el deber constitucional de resguardar la integridad del territorio provincial”.

Desde el oficialismo, María Argerich (FT) respondió asegurando que el acuerdo “no implica una cesión de soberanía”, ya que la propia cláusula inicial establece que no hay renuncia territorial. “¿Dónde está la supuesta entrega de territorio si no hay una definición de límites?”, planteó, y agregó que el instrumento busca precisamente ordenar una situación de conflicto. La diputada defendió el rol del Estado provincial en el desarrollo minero y señaló que el acuerdo “pone reglas claras” en un área en disputa: “No aprobar esto sí generaría inseguridad jurídica”.

En el cierre del debate, Juan Carlos Ledesma (FT) cuestionó la postura opositora al señalar contradicciones entre su discurso promercado y el rechazo al acuerdo: “Dicen defender reglas claras y la inversión, pero cuando llega el momento de votar algo concreto empiezan las dudas”. “Este acuerdo no entrega nada, no resigna territorio, lo único que hace es poner reglas claras” subrayó.

Tras una votación nominal, el proyecto obtuvo media sanción con 18 votos afirmativos, hubo 17 negativos y se registraron 6 ausencias.

Reconocimiento a Gallo

Durante la sesión, la Cámara también rindió homenaje al gendarme catamarqueño Nahuel Gallo, quien permaneció 448 días detenido en Venezuela. Tiago Puente (GDC) relató el momento en que tomó conocimiento del caso a través de un mensaje del hermano de Gallo y destacó la movilización nacional e internacional pidiendo su liberación. “Para nosotros representa la importancia de vivir en un país con libertad, donde nadie puede ser detenido sin motivo”, expresó, y vinculó el homenaje con la memoria histórica al recordar el aniversario del último golpe de Estado en Argentina.

Desde La Libertad Avanza, Carlos Aibar Quintar resaltó el valor simbólico del gendarme: “Nahuel ha sido un ejemplo de verdadero patriotismo”. Señaló además que su caso “unió a todos los argentinos” y valoró su fortaleza personal y la de su familia durante el período de detención. Por el oficialismo, Ledesma recordó las gestiones realizadas para lograr su liberación y destacó el acompañamiento del gobierno provincial: “Todo el pueblo estaba consustanciado con lo que estaba pasando”. También reconoció la fortaleza de su familia, especialmente de su madre, “que nunca bajó los brazos”.

Finalmente, el propio Nahuel tomó la palabra para agradecer el reconocimiento. Visiblemente emocionado, agradeció a “todas las personas que me tuvieron en sus oraciones”, relató el impacto personal de su detención y destacó el acompañamiento recibido: “Volver a casa y tener este recibimiento fue bastante emotivo”.