En la segunda sesión extraordinaria del período, la Cámara de Diputados de Catamarca aprobó cuatro proyectos de ley incluidos en el temario enviado por el Poder Ejecutivo, orientados a mejorar el funcionamiento institucional y brindar nuevas herramientas al sistema de justicia.

Entre las iniciativas sancionadas se encuentra la modificación de la normativa del Consejo Profesional de Ciencias Informáticas, que permitirá que ingenieros informáticos puedan volver a matricularse en el Centro de Ingenieros de Catamarca.

Además, se avanzó en una reforma del Código Procesal Penal, incorporando criterios más claros para que los jueces evalúen el riesgo procesal al momento de dictar medidas cautelares.

También se aprobó la creación del Banco de Perfiles Genéticos Digitalizados, una herramienta que contribuirá a fortalecer las investigaciones judiciales mediante la identificación genética.

Por último, se dio luz verde a la Oficina de Gestión Judicial, una iniciativa destinada a optimizar la organización del Poder Judicial y agilizar la gestión de expedientes y audiencias.

Desde el bloque reafirmamos el compromiso de seguir trabajando en leyes que modernicen las instituciones y aporten herramientas concretas para mejorar la justicia en nuestra provincia.