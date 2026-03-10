Nota vista: 0

La Comisión de Legislación General que preside el diputado Exequiel Moreno se reunió para profundizar el análisis sobre los proyectos enviados por el Ejecutivo para este período de sesiones extraordinarias. Tras el trabajo de estudio, las y los legisladores emitieron despacho favorable a tres iniciativas por las cuales se apunta a fortalecer el funcionamiento del sistema judicial provincial.

Cabe destacar que para el análisis de los proyectos, la Comisión recibió a representantes de la Corte de Justicia, del Ministerio Público Fiscal, juezas de los Juzgados de Familia y representantes del Poder Judicial quienes realizaron aportes técnicos durante el proceso. Entre los proyectos que recibieron luz verde está la modificación parcial del Código Procesal Penal con el cual se propuso incorporar criterios más claros y objetivos para la valoración del riesgo procesal al momento de dictar medidas cautelares, especialmente en lo referido a la prisión preventiva.

Otra de las iniciativas con aval de la Comisión para su tratamiento en el recinto es el denominado Sistema de Gestión Asociada en el Poder Judicial. La propuesta impulsa una reorganización de la estructura de gestión mediante la creación de oficinas especializadas que asistirán a los magistrados en tareas administrativas y organizativas. Con este sistema se permitirá optimizar la gestión de los procesos judiciales y mejorar los tiempos de respuesta.

El tercer proyecto con despacho favorable es el de creación de un Banco de Perfiles Genéticos Digitalizados (BPGD) en la provincia y cuyo propósito es fortalecer las investigaciones penales mediante el uso de herramientas científicas que faciliten la identificación de personas vinculadas a delitos. Para ello se utilizarán únicamente marcadores genéticos neutros con fines identificatorios, garantizando la protección de datos sensibles. El banco funcionará bajo la órbita del Poder Judicial y estará a cargo del Laboratorio Satélite Forense del Ministerio Público.