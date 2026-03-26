Nota vista: 0

Diputados del bloque Frente de Todos realizaron la entrega del diploma de Declaración de Interés Parlamentario a la Federación de Básquetbol de la Provincia de Catamarca, en el marco de su 96° aniversario. Este reconocimiento fue acompañado por los diputados Damián Brizuela y Germán Scolamieri.

Durante el encuentro se puso en valor el rol histórico de la institución en el desarrollo del básquet en Catamarca, destacando su crecimiento sostenido, el impulso al básquet femenino y su expansión hacia el interior, fruto del trabajo constante de dirigentes, jugadores, entrenadores y familias que sostienen la actividad.

El reconocimiento se dio en un contexto especial para la Federación, marcado por la consolidación de su sede propia, un paso fundamental para el fortalecimiento institucional y el crecimiento del deporte en la provincia.

El diputado Damián Brizuela agradeció el recibimiento de los dirigentes, en especial del presidente Luis “Kalilo” Robledo, y expresó: “Escucharlos renueva el compromiso de acompañar. El esfuerzo que realizan es enorme y habla de una vocación que trasciende lo deportivo. Sabemos que detrás de cada logro hay sacrificio, tiempo y dedicación. Desde la Cámara de Diputados vamos a estar presentes, respaldando este trabajo y acompañando cada paso que den para seguir fortaleciendo el básquet en toda la provincia”.

Por su parte, el diputado Germán Scolamieri destacó la importancia del trabajo institucional que lleva adelante la Federación y señaló: “El crecimiento del básquet en Catamarca demuestra lo que se puede lograr cuando hay compromiso y organización. Las instituciones deportivas cumplen un rol social fundamental, por eso es importante que desde el Estado estemos presentes acompañando y reconociendo ese esfuerzo”.

Desde el bloque Frente de Todos remarcaron la importancia de seguir acompañando a las instituciones deportivas de la provincia, entendiendo que el deporte es una herramienta clave para la inclusión, la formación y el desarrollo social.