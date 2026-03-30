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La docencia universitaria inicia este lunes una nueva medida de fuerza que se extenderá hasta el 4 de abril, en el marco de un reclamo por la pérdida salarial acumulada —que aseguran supera el 51%— y la falta de implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Desde el sector, advierten que la protesta implicará la paralización total de actividades académicas durante toda la semana, en una escalada del conflicto que busca visibilizar la crítica situación que atraviesan las universidades públicas.

Fernando Morales, referente de Conadu Histórica en Catamarca, explicó que la decisión responde a la falta de respuestas del Gobierno nacional. “Se trata de una medida contundente, que apunta a generar impacto ante una gestión que no está dando cumplimiento a una ley ampliamente respaldada”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que el reclamo no solo se limita a la cuestión salarial, sino que también abarca el sostenimiento del sistema universitario. “La desinversión es evidente y afecta directamente a la educación pública, a la salud y al conjunto de los servicios del Estado”, expresó.

Morales también puso el foco en la situación económica de los docentes, señalando que un amplio porcentaje percibe ingresos por debajo de la línea de pobreza. “Hay profesionales altamente calificados, con formación de posgrado y responsabilidades académicas clave, que no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas”, afirmó.

A esto se suman los gastos propios de la actividad académica, como la participación en congresos, la actualización profesional y el acceso a publicaciones científicas, que —según indicó— deben ser afrontados con recursos personales.

Finalmente, el dirigente advirtió sobre el impacto que esta situación tiene en el desarrollo del país. “La falta de inversión no solo deteriora los salarios, también compromete la calidad educativa y el avance científico. Gran parte de la investigación se genera en las universidades nacionales, y sin financiamiento ese aporte está en riesgo”, concluyó.