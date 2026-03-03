Trump aseguró que España no tiene nada que necesiten, definió al país como «un pueblo fantástico, pero que tiene unos dirigentes terribles» y sobre las bases militares deslizó: «Nadie nos va a decir que no las usemos«. «Podemos usar sus bases si queremos», consideró el presidente.

🔴 Trump califica a España de “aliado terrible” y anuncia que van a “cortar” todo el trato comercial con el país: “Están siendo muy poco amigables. España no tiene nada que nosotros queramos. Es un pueblo fantástico, pero con unos dirigentes terribles”.

« Podemos volar y utilizarlas, no tenemos que pedir permiso , pero creo que están siendo muy poco amigables», insistió el jefe de Estado que ya bombardeó Venezuela e Irán para capturar y asesinar a sus líderes, respectivamente.

Al cierre de esta nota, Sánchez todavía no le había contestado la amenaza de consecuencias económicas por su decisión soberana.

El reclamo de Donald Trump a Pedro Sánchez por el presupuesto de la OTAN

El dos veces presidente de Estados Unidos también le reclamó a España que se haya negado a incrementar el porcentaje de PBI invertido en defensa por parte de los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

«Fueron el único país que no aceptaron subir el 5% del gasto«, señaló y sentenció: «Querían mantenerlo en 2% y ni siquiera lo pagan». España ha reiterado su compromiso de avanzar hacia el objetivo del 2% del PIB, pero considera que un 5% queda fuera de los compromisos formales de la Alianza Atlántica y es presupuestariamente inviable.