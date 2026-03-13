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Una mujer de 36 años fue detenida con marihuana y cocaína listas para la venta. En la continuidad con la investigación, la Policía realizó un allanamiento en el barrio 100 Viviendas Sur y arrestó a un hombre de 39 años.

viernes, 13 de marzo de 2026

En las últimas horas, y tras un arduo trabajo de investigación efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia interceptaron e identificaron a una mujer de 36 años de edad, que circulaba en una motocicleta Honda Wave 110 cc., de color rojo. El procedimiento se llevó a cabo en la calle Chuquisaca, entre Incahuasi y Alpatauca, bajo las directivas del Juzgado Federal.

Tras realizarle un palpado superficial, los policías encontraron ocultos varios envoltorios de plástico, conteniendo sustancias herbácea y tipo polvo de color blanco, listos para comercializar, que al ser sometidas a la prueba de campo arrojó como resultado que se tratarían de marihuana y cocaína.

Durante el operativo se secuestró un teléfono celular marca Samsung A06 y la suma de $55.200 en efectivo.

Ante esta situación, la mujer fue detenida y quedó a disposición del Justicia interviniente, desde donde se indicaron las medidas.

Continuando con la pesquisa, los investigadores con colaboración de sus pares de la Dirección de Operaciones Especiales (DOE-Kuntur), materializaron un allanamiento en un domicilio ubicado en el barrio 100 Viviendas Sur de la Capital.

Durante el cual incautaron envoltorios de plástico con cocaína, ansiolíticos, una balanza digital tipo gramera y un teléfono celular LG K9.

Al finalizar la medida Judicial, los numerarios detuvieron a un hombre de 39 años de edad, quien fue alojado en la dependencia policial a la espera de nuevas directivas por parte de la autoridad competente.