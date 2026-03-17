Nota vista: 0

El gobernador Raúl Jalil recibió en las instalaciones de CATA a representantes de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), entre ellos su presidente Gustavo Weiss, para mantener un encuentro de trabajo orientado a dialogar sobre la realidad económica que atraviesa el país y, particularmente, sobre la situación actual de la obra pública y su impacto en las economías provinciales.

La reunión contó con la participación del ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, y de representantes de la Cámara de la Construcción de Catamarca, entre ellos su presidenta, Anahí Díaz. También estuvieron presentes autoridades nacionales de CAMARCO: el vicepresidente Fernando Porreta; el secretario del Interior Juan Castelli y la secretaria de Género Laura Hereñu.

El encuentro, que se da en el marco de los 90 años de la cámara, tuvo foco en el análisis de las dificultades que enfrenta el sector en el actual contexto económico y cómo estas condiciones repercuten en la actividad productiva y el futuro de la economía en las provincias. En ese ámbito, se compartieron visiones sobre el escenario que atraviesa la obra pública a nivel nacional y los desafíos que plantea para las empresas vinculadas a la construcción.

En la continuidad de la agenda, este martes, a las 10:00, sesionará el Consejo Ejecutivo Nacional en Catamarca y, posteriormente, habrá una reunión regional con empresas de Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero con el objetivo de unificar el reclamo y buscar soluciones para reactivar el trabajo en el NOA.

Al término de la reunión, la presidenta de la Cámara de la Construcción de Catamarca, Anahí Díaz, señaló que “el Gobernador nos brindó consejos para que las empresas puedan sobrevivir a este tiempo difícil que transita todo el país y que se repite en todas las provincias, sobre todo en relación al tema de la obra pública y la negativa de la Nación de afrontar ese tipo de obras”.

Asimismo, destacó que en el marco del diálogo surgieron propuestas para afrontar el contexto actual. “Desde el lado de las empresas estamos dispuestas a hacer todo lo que esté en nuestras manos para reactivar el sector”, expresó.