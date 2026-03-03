Nota vista: 0

Este jueves 5 de marzo cobrarán los trabajadores de Planta Permanente, Catamarca Ciudad Trabaja y Contrato de Locación de Obra.

martes, 3 de marzo de 2026

El Gobierno provincial dio a conocer el cronograma de pago de sueldos correspondiente al mes de febrero de 2026 para los empleados municipales.

De acuerdo a lo informado oficialmente, este jueves 5 de marzo percibirán sus haberes los trabajadores de Planta Permanente, Catamarca Ciudad Trabaja y quienes se desempeñan bajo la modalidad de Contrato de Locación de Obra.