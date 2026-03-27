Nota vista: 0

El ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, confirmó que se detectó un plan para atentar contra la vida del gobernador Maximiliano Pullaro. En Radioinforme 3, por Cadena 3, Cococcioni explicó que “hace algunos meses se venía trabajando y detectando por fuentes de inteligencia la posibilidad de que algunos miembros de organizaciones criminales…estarían intentando o elaborando un plan para atentar contra las autoridades”.

El informe de inteligencia, que data del 6 de febrero, reveló que la organización criminal “Los Menores”, liderada por Lisandro Limón Contreras y Matías Ignacio Gazzani, poseía un arsenal considerable, incluyendo “al menos una decena de fusiles de asalto tipo Colt AR15 o similares en calibre 5.56”. Según el documento, este grupo estaba planificando un atentado contra el gobernador como respuesta al “fortalecimiento de las políticas de seguridad pública” y el “endurecimiento en las condiciones de detención de los presos de alto perfil”.

“Nosotros estimamos que mínimamente estamos ante una hipótesis, por lo menos con un grado importante de confiabilidad en cuanto a la seriedad de la información recibida”, agregó Cococcioni, quien también destacó la importancia de las medidas de protección que se están implementando. El hallazgo de las armas, que incluyen material capaz de perforar chalecos antibalas, ha elevado la preocupación sobre el poder de fuego de estas organizaciones criminales.

El ministro subrayó que la labor de inteligencia ha sido crucial, indicando que “hay un grupo focalizado, chico si se quiere, pero muy preparado, que está trabajando efectivamente en tareas de inteligencia haciendo foco en las organizaciones criminales y en la violencia”. Además, se recordó que la ley de inteligencia sancionada en diciembre de 2023 proporciona herramientas para abordar esta problemática, aunque muchos detalles permanecen en secreto.