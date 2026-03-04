24.9 C
San Fernando del Valle de Catamarca
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter Youtube
Inicio Catamarca información El Hospital Andalgalá superó las 14 mil prestaciones durante el tercer trimestre...

El Hospital Andalgalá superó las 14 mil prestaciones durante el tercer trimestre de 2025

Por
catamarca digital
-
Nota vista: 0

<!– El Hospital Andalgalá superó las 14 mil prestaciones durante el tercer trimestre de 2025 | DATAMARCA

Home Catamarca El Hospital Andalgalá superó las 14 mil prestaciones durante el tercer trimestre…

El Hospital Andalgalá dio a conocer las estadísticas correspondientes al tercer trimestre de 2025, período comprendido entre octubre y diciembre, en el que se registraron más de 14 mil prestaciones entre consultas, prácticas diagnósticas, intervenciones y atenciones en Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

En consultorios externos, las especialidades con mayor demanda fueron Clínica Médica, con 1.649 atenciones; Pediatría, con 1.606 consultas; y Ginecología, con 548 prestaciones. También se destacaron los servicios de Obstetricia (517), Kinesiología (412), Cirugía (321), Psicología (313), Servicio Social (305), Cardiología (276), Nutrición (212) y Foniatría (175).

En cuanto a prácticas diagnósticas, se realizaron 5.343 estudios de Rayos X ambulatorios y 135 a pacientes internados. Además, se efectuaron 422 ecografías ambulatorias y 91 a personas internadas, consolidando el acceso a estudios complementarios en el sistema público de salud.

La atención territorial a través de los CAPS también mostró una importante actividad, con un sostenido número de consultas en los distintos barrios y distritos del departamento, fortaleciendo el acceso a la salud en cada comunidad.

catamarca digital
catamarca digital
http://catamarcadigital.com
Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
Facebook Twitter

Artículos relacionadosMás del autor

RECOMENDACIONES DEL EDITOR

ENTRADAS POPULARES

CATEGORÍA POPULAR

© Consultora NORTe. Catamarca Digital Derechos reservados