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En un paso significativo para fortalecer el desarrollo del liderazgo y el servicio comunitario en la ciudad, la Municipalidad de la Capital y el Rotary International formalizarán esta tarde a partir de las 19:00 horas, un convenio de cooperación estratégica. El acto será en el Punto Joven (Maipú 910), y contará con la presencia del secretario de Seguridad de la Provincia, Dr. Gastón Venturini, y el Gobernador del Distrito 4851 de Rotary, Leo Mangolt, quien sellará el acuerdo junto a las autoridades municipales.

Esta alianza busca integrar esfuerzos para potenciar los programas de intercambio, la formación en valores y las acciones de servicio que ambas instituciones vienen desarrollando en favor de los jóvenes catamarqueños.

Cronograma

El evento, que se desarrollará en el marco de la firma de este convenio, incluye una nutrida agenda de intercambio y capacitación que dará inicio con un acto protocolar entre el municipio y las autoridades de Rotary International para el trabajo conjunto en proyectos de liderazgo.

Luego, la disertación especial del Dr. Jorge Vicchi, presidente del Instituto Argentino de Relaciones Internacionales, quien brindará la charla: “Liderazgo, propósitos y servicio internacional que inspiran”.

Por último, los estudiantes del Programa de Intercambio Internacional de Rotary (RYE) compartirán sus experiencias y vivencias, promoviendo el entendimiento multicultural entre los asistentes.

La invitación está abierta a todos los jóvenes interesados en formarse en liderazgo, conocer programas de becas internacionales y participar de acciones de servicio global.

Con esta firma, la Capital afianza su apuesta a tender puentes internacionales que brinden nuevas oportunidades de crecimiento para nuestra juventud.