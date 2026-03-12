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La Municipalidad llevó adelante la reparación de un bache de gran magnitud ubicado en uno de los accesos al barrio Antinaco, una situación que venía generando inconvenientes para vecinos y conductores que transitan diariamente por la zona.

Los trabajos fueron ejecutados por cuadrillas de la Dirección de Infraestructura, que realizaron el tapado y reacondicionamiento de la calzada con el objetivo de mejorar la transitabilidad y garantizar mayor seguridad vial en el sector.

Tras la intervención, el acceso quedó nuevamente habilitado y en mejores condiciones para la circulación.

Desde el municipio indicaron que las tareas se realizaron en respuesta a reclamos de los vecinos y forman parte de un plan permanente de mantenimiento de la infraestructura urbana.

En ese sentido, también destacaron el trabajo del secretario de Infraestructura, Javier Varela, y del director del área, Carlos Aguirre, quienes coordinan operativos de mantenimiento en distintos puntos de la ciudad.

Las autoridades señalaron que este tipo de intervenciones buscan dar respuesta a las demandas de los vecinos y mejorar las condiciones de circulación en los barrios.