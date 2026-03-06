Nota vista: 0

El Nodo Tecnológico invita a toda la comunidad a sumarse a una nueva etapa de formación gratuita a través de su renovada plataforma virtual. Con el objetivo de acortar la brecha digital y brindar herramientas de salida laboral, las inscripciones ya se encuentran abiertas para una variada oferta académica que iniciará el próximo martes 17 de marzo. Cada curso tendrá una duración de 8 clases, las inscripciones se publicarán mensualmente, ofreciendo de esta manera un aprendizaje profundo y sostenido en el tiempo.que

Durante el Turno Mañana, los interesados podrán optar por capacitaciones esenciales como Introducción a la PC (también en versión Kids), Excel Básico, Decisiones Inteligentes con Excel y Word Básico. La propuesta se completa con talleres de vanguardia como Impresión 3D, Presentaciones Digitales, Base de Datos, Gamestudio, Conectados y los espacios creativos de IngenioKids y Al Cole con IA.

Por la tarde, la oferta se diversifica con un fuerte enfoque en las tecnologías del futuro, incluyendo Introducción a la Inteligencia Artificial (IA), IA Kids e IA Avanzado. Los alumnos también podrán inscribirse en propuestas de alta demanda como Data Analytics, Diseño y Modelado 3D, Animación 2D y Robótica a través de «Armá tu Robot». Completan el Turno Tarde los cursos de Canva, Digiclub, Conectados, Excel Básico para adolescentes y los niveles iniciales de informática para los más pequeños.

La inscripción se realiza de manera sencilla mediante un formulario online, siendo requisito fundamental cumplir con la edad y los conocimientos previos sugeridos para cada nivel. Para obtener el enlace de registro o realizar consultas específicas, los interesados pueden contactar a Carla Fardín al correo electrónico [email protected] o comunicarse al teléfono 3834010567 También pueden seguir todas las novedades en las redes sociales oficiales como nodotecnologicocat en Instagram o visitar el sitio web nodotecnologico.com.ar.