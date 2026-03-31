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Atendiendo a las necesidades pastorales de la Diócesis de Catamarca y sus distintas comunidades, el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, vio conveniente realizar algunos cambios de sacerdotes para la mejor atención espiritual de los fieles.

El padre Leandro Roldán, actual Vicario de las parroquias Nuestra Señora de Belén y Nuestra Señora del Rosario en Hualfín, pasará a desempeñarse como Capellán Mayor del Santuario de Nuestra Señora del Valle y Catedral Basílica. Iniciará su ministerio durante la celebración de la Santa Misa del jueves 9 de abril, a las 20.00, en la Catedral.

Por su parte, el padre Ramón Carabajal, hoy Capellán Mayor del Santuario Catedral, asumirá como Vicario Parroquial de las parroquias Nuestra Señora de Belén y Nuestra Señora del Rosario, con sede en Hualfín, departamento Belén. Comenzará su nuevo oficio el viernes 10 de abril durante la Santa Misa de las 20.00, en el Santuario Nuestra Señora de Belén.

Rezamos por los sacerdotes que asumirán estos nuevos servicios pastorales y por las comunidades que los recibirán para caminar juntos en la tarea evangelizadora de la Iglesia.