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El municipio de la Capital, a través de la Secretaría de Educación y Cultura, anuncia la apertura de inscripciones para una nueva etapa del programa FRIDA (Formación Recreativa Integral, Deporte y Arte). Esta propuesta gratuita, que crece año tras año, está destinada exclusivamente a estudiantes de nivel primario y secundario de las tres Escuelas Municipales.

Con el objetivo de fomentar la creatividad y el trabajo en equipo, FRIDA ofrece 10 disciplinas fijas y suma una gran novedad para este ciclo: Fútbol, Básquet, Vóley y Gimnasia Artística, Folclore, Malambo, Ritmos Urbanos, Danzas Árabes y Murga.Cabe destacar que,Tras una alta demanda, se incorpora la práctica de Karate, ampliando las opciones de formación física y disciplina para los alumnos.

Inscripción:

Los interesados deben acercarse a su respectiva institución educativa (Escuela N° 1 «El Principito», N° 2 «Juan O. Ponferrada» o N° 3 «Gustavo G. Levene»): De lunes a viernes de 18.30 a 21 horas. Los requisitos con solo presentar el DNI del estudiante y del padre, madre o tutor.

Próximamente, el programa reiniciará su cronograma itinerante. Esta iniciativa permite llevar las disciplinas deportivas y recreativas directamente a las plazas y centros vecinales de distintos sectores de la Capital, fortaleciendo el vínculo con los vecinos y generando espacios de disfrute para toda la familia.

FRIDA sigue creciendo para estar cada vez más cerca de los chicos y jóvenes de nuestra ciudad.