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Durante la jornada de hoy, agentes del Ministerio de Hacienda y Obra Pública atienden consultas del Programa #Marcatón hasta las 13:30 horas en el stand ubicado en el Centro de Innovación Tecnológica y Cultural, frente a la plaza principal de La Merced. La visita a la cabecera de Paclín se desarrolla en el marco del #CatamarcaconVos que impulsa el gobierno provincial y será propicia para invitar a los comercios de la zona a adherirse a este programa de descuentos que beneficia a la economía familiar y sostiene a los comercios catamarqueños.

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Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
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