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El riesgo país de la Argentina volvió a superar los 600 puntos básicos este lunes en un contexto de volatilidad en los mercados internacionales por la guerra en Medio Oriente.

El indicador que elabora el banco de inversión JPMorgan Chase alcanzó los 601 puntos, mientras los bonos argentinos que cotizan en el exterior registraban bajas en medio de la incertidumbre global.

Es la segunda vez en lo que va del mes que el índice se ubica por encima de ese nivel. La anterior había sido el lunes 9, un umbral que no se registraba desde mediados de diciembre.

En el mercado cambiario, el dólar oficial comenzó la semana en baja y cerró a $1415 en el Banco de la Nación Argentina. En tanto, el dólar MEP se negociaba a $1424 y el contado con liquidación (CCL) a $1469. El dólar blue operaba en sentido contrario: subía $10 y se vendía a $1425.

En ese contexto de volatilidad, las acciones argentinas que cotizan en NYSE y NASDAQ mostraban resultados mixtos. Entre las bajas se destacaban Edenor, con una caída de 2,1%; Cresud (-1,8%); YPF (-1,7%) y Central Puerto (-1,3%).

En cambio, operaban en alza papeles de Mercado Libre, IRSA, Banco Macro y Loma Negra. En la plaza local, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires retrocedía 0,9%.

En el exterior, Dow Jones Industrial Average abría la jornada con una suba de 0,71% en Wall Street, pese a la incertidumbre sobre la evolución del conflicto en Medio Oriente y el posible cierre del Estrecho de Ormuz por parte de Irán.

En el mercado energético, el crudo Brent crude oil con entrega en mayo se mantenía por encima de los US$100, mientras el West Texas Intermediate (WTI) bajaba 4,25% hasta los US$94,51.

La caída se producía luego de que un petrolero de la India lograra cruzar el Estrecho de Ormuz, lo que alimentó expectativas de que se habilite un paso seguro para el transporte de crudo.