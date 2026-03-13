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El Ministerio de Salud de la provincia, a través del Área Programática Nº 6, llevó adelante acciones de asistencia sanitaria en la zona norte del departamento Los Altos, tras el temporal ocurrido recientemente y que afectó a distintas comunidades del sector.

En este marco, equipos de salud realizaron visitas domiciliarias en los sectores más afectados con el objetivo de evaluar el estado de salud de los vecinos y brindar acompañamiento sanitario.

Durante los recorridos se brindó atención médica primaria, que incluyó control de signos vitales, evaluación clínica general y entrega de medicamentos de acuerdo a las necesidades detectadas.

Asimismo, se efectuó el seguimiento de personas con patologías crónicas, garantizando la continuidad de los tratamientos y reforzando las indicaciones médicas. También, se brindaron recomendaciones sanitarias preventivas para evitar complicaciones derivadas de la situación climática.

Estas intervenciones se realizaron con el objetivo de garantizar la asistencia sanitaria y acompañar a las comunidades afectadas, reforzando la presencia del sistema de salud en territorio a través del Área Programática Nº 6.