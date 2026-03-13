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Luego de tomar conocimiento de una denuncia penal radicada en el Precinto Judicial N° 1, por una autoridad del Colegio de Escribanos de Catamarca, quien manifestó que desconocidos habrían ingresado a esa Sede y sustrajeron una importante suma de dinero en efectivo, chequeras y documentación varia, para luego darse a la fuga, personal de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia llevó a cabo tareas de su especialidad y, conjuntamente con Sumariantes de la Unidad Judicial mencionada, llegó hasta viviendas situadas en la calle José Espeche S/N° de la localidad de Santa Rosa, Departamento Valle Viejo y en la Isla Larga, Departamento Ambato, donde materializó dos allanamientos ordenados por el Juzgado de Control de Garantías N° 1, a solicitud de la Fiscalía de Instrucción N° 2.

Durante las medidas Judiciales, los investigadores secuestraron una (01) camioneta Peugeot 504, de color blanco, la suma de noventa y siete mil quinientos pesos (97.500) en efectivo, dos (02) teléfonos celulares marcas Motorolla y Nokia, varias prendas de vestir de interés para la causa, una (1) barreta, un (1) juego de llaves que pertenecería al lugar donde se perpetró el delito y documentación varia perteneciente a la entidad mencionada.

Cabe mencionar que, durante la medida Judicial materializada en la Isla Larga, los policías procedieron al arresto en averiguación del hecho de un hombre de apellido Aybar (34), quien fue alojado en la dependencia policial a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se indicaron las medidas a seguir.

Asimismo, conjuntamente con sus pares del Grupo Especial de Rescate (GER), perteneciente a la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia, y de la División Drones del SAE-911, los efectivos realizaron un rastrillaje en inmediaciones al murallón del Dique Las Pirquitas, Dpto. Fray Mamerto Esquiú, donde encontraron oculto entre la maleza chequeras, documentación varia y una llave propiedad del Colegio de Escribanos, por lo que fueron incautadas y puestas a disposición de la autoridad Judicial competente.