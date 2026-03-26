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Iniciamos la Semana Santa

Animados por el lema “Con el Beato Esquiú, caminemos hacia la Pascua, este sábado 28 de marzo, a las 17.00, se llevará a cabo la tradicional Peregrinación del Pueblo de Dios, dando inicio a la Semana Santa, en el marco del Año Jubilar por el Bicentenario del Nacimiento del Beato Mamerto Esquiú.

La caminata partirá desde la Plaza de Choya recorriendo avenida Virgen del Valle Norte hasta el Santuario de la Gruta de Nuestra Señora del Valle, donde se celebrará la Santa Misa, que se iniciará con la bendición de los ramos.

Se solicita la colaboración con alimentos no perecederos para nuestros hermanos más necesitados, que se podrán depositar en los puestos solidarios de Cáritas, ubicados en la Plaza de Choya y en la rotonda de las avenidas Virgen del Valle y Los Terebintos.

Con esta manifestación pública de fe, la Iglesia Diocesana de Catamarca se dispone a vivir la Semana Santa que nos prepara para celebrar con espíritu renovado la Pascua de Resurrección.