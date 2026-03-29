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En una jornada dedicada al desafío intelectual, el Sistema Educativo Municipal (SEM) celebró la participación de sus estudiantes en las Olimpíadas Canguro de Matemática 2026. Esta propuesta, impulsada a nivel nacional por la Olimpíada Matemática Argentina (OMA), reúne a millones de alumnos en todo el mundo bajo un mismo objetivo: promover el gusto por las ciencias exactas mediante el pensamiento lógico.

La sede del encuentro fue la Escuela Municipal N° 4 «Miguel Cané», donde estudiantes de nivel primario y secundario enfrentaron una evaluación de opción múltiple con dificultades crecientes, diseñada específicamente para cada trayectoria escolar.

A diferencia de los exámenes tradicionales, las «Canguro» no evalúan únicamente el conocimiento de fórmulas, sino la capacidad de los participantes para aplicar estrategias creativas ante problemas complejos. La competencia se desarrolla en una única instancia nacional, lo que garantiza un entorno de igualdad para todos los concursantes.

Tras la finalización de las evaluaciones, los resultados se agruparán en rangos de puntaje que determinarán la entrega de medallas de oro, plata y bronce, reconociendo el esfuerzo y la capacidad de razonamiento de los alumnos más destacados.

Desde la Secretaría de Educación y Cultura de la Capital, se destacó la importancia de estas experiencias extracurriculares: «Iniciativas como las Olimpíadas Canguro permiten que nuestros estudiantes enfrenten desafíos de nivel internacional, fortaleciendo su confianza y brindándoles herramientas fundamentales para su desarrollo académico».

Con esta participación, el municipio de la Capital, a cargo de Gustavo Saadi, apuesta una vez más, a una educación pública de vanguardia, donde la innovación y el pensamiento crítico sean los pilares de la formación de los jóvenes capitalinos.