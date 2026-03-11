Nota vista: 0

El Ministerio de Desarrollo Social de Catamarca informó que tres familias del barrio Mi Gauchito debieron ser evacuadas de manera preventiva luego de la intensa lluvia que afectó a la ciudad en las últimas horas.

Según indicaron desde el organismo, la intervención fue realizada por el equipo de Acción Social Directa, que desplegó un operativo de asistencia para acompañar a las familias afectadas por las lluvias.

Ante la situación, se activó el protocolo de asistencia y emergencia, que incluyó el traslado de las personas evacuadas hacia el EDI Provincial. En ese espacio se les brinda alojamiento, contención y acompañamiento a través de equipos técnicos.

Desde el ministerio señalaron que las medidas se adoptaron de manera preventiva con el objetivo de resguardar la seguridad de las familias afectadas por las lluvias.

Asimismo, recordaron que ante situaciones de emergencia los vecinos pueden comunicarse con la guardia de Acción Social Directa al número 383-403 3835 para solicitar asistencia.