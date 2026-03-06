Nota vista: 1

Una familia catamarqueña inició una campaña solidaria para ayudar a Liliana Ferreyra, una mujer de 44 años que atraviesa una enfermedad oncológica y necesita realizarse estudios en la provincia de Córdoba para poder iniciar su tratamiento.

Según relató la propia Ferreyra durante una entrevista con Catamarca Despierta, el diagnóstico se produjo luego de varios meses de estudios médicos. La mujer explicó que padece cáncer con metástasis y que, tras distintas intervenciones y biopsias, aún se busca determinar con precisión el origen de la enfermedad para poder comenzar el tratamiento correspondiente.

De acuerdo con su testimonio, durante los últimos meses debió atravesar distintos estudios y procedimientos médicos tanto en Catamarca como en Córdoba. En ese proceso se realizaron varias biopsias, aunque algunos resultados no fueron los solicitados inicialmente, lo que obligó a repetir estudios y generó nuevos gastos para la familia.

Ferreyra explicó que el estudio que necesita realizarse, una inmunohistoquímica, permitiría determinar el origen del cáncer y avanzar con el tratamiento adecuado. Sin embargo, indicó que el costo ronda el millón y medio de pesos si se realiza de manera particular en Córdoba, donde el resultado podría obtenerse en aproximadamente ocho días.

“Ya van más de cuatro meses y sigo con dolores muy fuertes. Necesito hacerme el estudio para poder empezar el tratamiento”, expresó durante la entrevista.

Ante esta situación, familiares y allegados decidieron organizar una rifa solidaria con el objetivo de reunir fondos que permitan cubrir los gastos del estudio, los viajes y otros costos asociados al tratamiento.

Según señalaron, la iniciativa también busca afrontar los gastos cotidianos vinculados a su situación de salud, ya que Ferreyra no puede trabajar debido a su estado y requiere asistencia permanente, traslados en remis y alimentación específica.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante transferencias al alias loganjacob23, a nombre de Débora Liliana Ferreyra, o adquiriendo números de la rifa solidaria organizada por su familia.

Los familiares apelaron a la solidaridad de la comunidad para ayudar a reunir el dinero necesario y permitir que Liliana pueda acceder al estudio y continuar con su tratamiento.