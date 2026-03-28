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La organización de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho abrió las convocatorias para participar en la 55º edición del evento, que se realizará del 17 al 26 de julio en el Predio Ferial Catamarca. Artesanos, artistas, emprendedores y gastronómicos podrán postularse hasta el 13 de abril para acceder a espacios de exposición, escenarios y sectores destinados a food trucks.

Mediante conferencia de prensa, desde el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte se dieron detalles y recomendaciones para aquellos artesanos, diseñadores, manualistas, elaboradores de productos regionales, creativos y propietarios de food trucks que quieran postular por un espacio en la fiesta que, en 2025, tuvo un récord de 1.4000.000 visitas en sus 10 días y un total de 1.600 expositores.

Un dato importante -que anunció la ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán– es que se mantienen los valores de los stands y espacios gastronómicos del año pasado, atendiendo a la situación económica y procurando que la inversión de base de un stand no sea obstáculo para la postulación.

Roldán también anticipó algunas cuestiones vinculadas a la programación escénica, aunque aclaró que la grilla de artistas nacionales invitados se dará a conocer más adelante: “En esta edición va a contar con 6 noches de espectáculo en el Escenario Mayor, 9 tardes en El Patio y vamos a tener una celebración muy especial para que todos puedan venir a festejar el Día del Amigo en el Poncho”, anticipó la ministra Roldán.

Laura Maubecín, secretaria de Gestión Cultural, destacó que esta convocatoria anticipada busca dar previsibilidad para que artesanos, creativos, gastronómicos y artistas se preparen de la mejor manera y para que quienes sean seleccionados dispongan del tiempo suficiente para generar su stock.

“La idea fue adelantar la fecha de las convocatorias para que cada uno pueda trabajar sobre su propuesta, sobre lo que va a producir para compartir durante la fiesta”, señaló y recomendó a cada postulante leer detenidamente los reglamentos y no esperar a último momento para postular, teniendo en cuenta que hay requisitos como enlaces, documentación o fotografías que deben ser presentadas.

Tras destacar que el lanzamiento de las convocatorias tempranas era una demanda del sector, el director de Artesanías, Gonzalo Cancino señaló que este año, nuevamente, los artesanos, manualistas y elaboradores de productos regionales de Catamarca que resulten seleccionados para exponer en la feria no pagarán canon por su stand.

El Estado provincial volverá a asumir ese costo valorando la importancia que tiene su participación en el evento. Luis Castro, director de Desarrollo Cultural, se refirió a las convocatorias artísticas destinadas a postulantes catamarqueños. Señaló que la Fiesta del Poncho “no solo ha experimentado un crecimiento en cantidad de escenarios, sino también en diversidad de géneros y expresiones artísticas que alberga” y en ese sentido anticipó que son 4 los escenarios que formarán parte de la edición 2026: Escenario Mayor, El Patio, Pabellón de Turismo y Mercado Cultural.

También destacó que la lógica de postulaciones -a través de una plataforma web- es la misma que se maneja en la mayoría de los festivales del país, por lo que recomendó prestar atención a los requisitos que, en definitiva, terminan siendo la carta de presentación de cada artista. Por su parte Rodrigo Nieva, encargado del sector de Food Trucks, señaló que esta convocatoria busca seleccionar las propuestas gastronómicas de comidas rápidas que serán distribuidas, según criterios de la organización, en distintos sectores del Predio Ferial.

Fuente: El Aconquija