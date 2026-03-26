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El gendarme Nahuel Gallo regresó a la provincia de Catamarca y se reencontró con su familia tras permanecer 448 días detenido en Venezuela, en un caso que generó amplia repercusión nacional. Su liberación no solo puso fin a un prolongado proceso seguido de cerca por autoridades y organismos, sino que también volvió a instalar el reclamo por la situación de otras personas que aún permanecen privadas de su libertad en ese país.

Tras el emotivo reencuentro, Gallo fue recibido por el gobernador Raúl Jalil en Casa de Gobierno. El mandatario provincial destacó la liberación del efectivo y agradeció especialmente a su familia, a la Gendarmería Nacional. En ese marco, también aprovechó la ocasión para realizar un llamado a la comunidad internacional, solicitando avanzar en la liberación de otras personas que continúan detenidas.

En particular, mencionó a ciudadanos extranjeros y venezolanos que aún permanecen privados de su libertad, y remarcó la importancia de garantizar derechos fundamentales en un contexto global complejo. “La libertad es uno de los valores más importantes para cualquier persona”, sostuvo Jalil.

Por su parte, Gallo expresó su agradecimiento por el acompañamiento recibido durante su detención y se sumó al reclamo por quienes siguen en la misma situación. Advirtió que muchos detenidos se encuentran incomunicados y atravesando condiciones difíciles. “No nos olvidemos de quienes todavía están luchando por su libertad”, señaló.

Una misa de acción de gracias por Nahuel Gallo

Además, el gendarme comentó que el próximo 22 de marzo, a las 19:00, se celebrará una misa en la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Valle. La ceremonia será en acción de gracias por su liberación, pero también tendrá como objetivo visibilizar el pedido por los detenidos que aún no han recuperado su libertad.

El encuentro contará con la presencia del obispo y estará abierto a toda la comunidad. Del encuentro en Casa de Gobierno también participaron el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; el Obispo Diocesano, Monseñor Luis Urbanc, y familiares de Nahuel.

Fuente: El Aconquija