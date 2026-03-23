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La Municipalidad de la Capital informó el esquema especial que rige desde este domingo y va hasta mañana 24 de marzo. El mismo incluye cambios en recolección, atención administrativa y servicios turísticos.

Con motivo del feriado puente y la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la Municipalidad de la Capital dio a conocer el cronograma de servicios que estará vigente desde este domingo 22 hasta el martes 24 de marzo inclusive.

El esquema contempla modificaciones en áreas sensibles como higiene urbana, atención administrativa, servicios turísticos y programas municipales, con el objetivo de adaptar el funcionamiento de la ciudad a la dinámica propia de un fin de semana largo, que también prevé la circulación de turistas en distintos puntos estratégicos.

En este contexto, desde el municipio se solicitó a vecinos y visitantes prestar especial atención a los cambios informados, particularmente en lo referido a la recolección de residuos, para evitar inconvenientes en la vía pública.

Recolección de residuos y limpieza urbana

Uno de los aspectos centrales del operativo es el funcionamiento del sistema de Higiene Urbana y Recolección, que presentará variaciones significativas a lo largo de los tres días.

Lunes 23 y martes 24: El servicio será reducido . Se realizará recolección únicamente en: Las cuatro avenidas principales: Güemes, Alem, Belgrano y Virgen del Valle . Puntos turísticos estratégicos: La Gruta, El Jumeal, El Calvario y Casa de la Puna .



En cuanto al barrido y limpieza, se mantendrán guardias activas para garantizar condiciones básicas de higiene en sectores clave de la ciudad:

Horarios de guardia: 06:00 a 09:00 horas 18:00 a 21:00 horas

Cobertura: casco céntrico y puntos turísticos.

Este esquema apunta a sostener la limpieza en áreas de mayor circulación, especialmente considerando el incremento de visitantes durante el fin de semana largo.

Puntos GIRO y recolección diferenciada

El sistema de gestión de residuos reciclables también tendrá un cronograma específico durante el feriado.

Punto GIRO: Atención normal: domingo y lunes. Cerrado: martes 24.

Recolección Diferenciada: Funcionará con normalidad: domingo y lunes. Sin servicio: martes 24.



Estas modificaciones implican que el martes no habrá recolección de materiales reciclables, por lo que se recomienda a los vecinos organizar la disposición de residuos conforme a este esquema.

Atención administrativa y servicios municipales

En el ámbito administrativo, varias dependencias ajustarán su funcionamiento, con esquemas de atención reducida o modalidades especiales.

Juzgado de Faltas N° 2: Lunes 23: atención exclusivamente virtual . Martes 24: guardia presencial de 08:00 a 12:00 horas . Consultas urgentes: [email protected] .

Licencias de Conducir: El Centro de Emisión permanecerá cerrado lunes y martes .

Programa «Vamos en Bici»: No prestará servicio durante lunes y martes .



Este esquema refleja una reducción general de la atención presencial, con excepciones puntuales para garantizar la respuesta ante situaciones urgentes.

Propuestas turísticas y espacios recreativos

En contraste con la reducción de algunos servicios, el área de turismo mantendrá operativos ciertos espacios para el disfrute de vecinos y visitantes.

Camping Municipal: Abierto durante todo el fin de semana largo. Horario: 08:00 a 19:00 horas . Importante: la pileta no se encuentra habilitada .



La apertura del camping se presenta como una alternativa de esparcimiento en el marco del feriado, especialmente para quienes opten por actividades al aire libre dentro de la ciudad.