Nota vista: 0

Equipos y grúas de la empresa EC Sapem intervienen en Alijilán, Río Chico y El Portezuelo para restablecer el servicio lo antes posible. La crecida de ríos impide llegar a Los Molles. El temporal de las últimas horas dejó poblaciones aisladas y evacuados en el Este de Catamarca.

Defensa Civil informó que las lluvias provocaron crecientes inéditas en ríos y arroyos. Varias familias debieron dejar sus hogares de forma preventiva.

Cuadrillas especiales de operarios trabajan desde las primeras horas de hoy en distintos puntos de la provincia para reparar tramos de redes de media y baja tensión que resultaron afectados por las intensas lluvias registradas durante las últimas horas.

Las tareas se desarrollan con condiciones climáticas y del suelo favorables, lo que permitió avanzar con el despliegue de personal técnico, grúas y vehículos equipados con postes, columnas, cables y herrajes.

Uno de los operativos principales se realiza sobre la línea de media tensión que conecta Alijilán con Manantiales, donde trabajan dos grúas de gran porte junto a camionetas y cuadrillas especializadas para restablecer la infraestructura dañada.

En paralelo, otros equipos intervienen en la reparación de líneas de media tensión afectadas en las localidades de Río Chico y El Portezuelo, donde también se desplegaron grúas, herramientas y materiales necesarios para normalizar el servicio.

La empresa señaló que la crecida de ríos impide por el momento acceder a la localidad de Los Molles, en el departamento Ancasti. En ese sector, grúas, camionetas, insumos y trabajadores permanecen a la espera de que el nivel del agua permita un cruce seguro para iniciar las tareas.