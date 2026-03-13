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Manuel Adorni junto a su esposa.

La Procuración de Investigaciones Administrativas abrió una investigación sobre los viajes realizados por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Nueva York y Punta del Este.

El organismo revisará un vuelo en el avión presidencial junto a su esposa y otro traslado privado a Uruguay.

El objetivo es determinar cómo se financiaron esos viajes y si los gastos son compatibles con los ingresos declarados del funcionario. La pesquisa también analiza si hubo uso de recursos públicos o si los traslados fueron costeados de manera privada.

El caso llegó a la Justicia tras denuncias presentadas por la diputada Marcela Pagano y el abogado Gregorio Dalbón. En medio de la polémica, el presidente Javier Milei expresó su respaldo a Adorni y cuestionó las críticas.

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Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
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