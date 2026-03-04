Nota vista: 0

En el marco de la apertura del período de sesiones ordinarias 2026 del Concejo Deliberante de la Capital, el gobernador Raúl Jalil dejó definiciones contundentes sobre el reclamo salarial de los gremios estatales y la situación financiera de la provincia.

El mandatario ratificó que se descontarán los días no trabajados a los empleados públicos que adhieran a medidas de fuerza y anticipó que podrían iniciarse sumarios administrativos en caso de incumplimientos.

El acto institucional, encabezado por el intendente Gustavo Saadi, sirvió como escenario para que el titular del Ejecutivo provincial expusiera su visión sobre el presente económico y la necesidad —según remarcó— de administrar con cautela los recursos públicos.

Firmeza ante las medidas de fuerza

En diálogo con la prensa tras la sesión, Jalil explicó que la provincia atraviesa una etapa “muy compleja” desde el punto de vista económico, marcada por una merma aproximada del 10% en los fondos de coparticipación federal, vinculada a la retracción de la actividad económica.

En ese contexto, sostuvo que el Gobierno adoptará una postura estricta frente a los paros en la administración pública. Confirmó que los días de huelga serán descontados y recordó que se encuentra abierta una instancia de conciliación y diálogo con los sindicatos. No obstante, advirtió que el Ejecutivo avanzará con las herramientas administrativas correspondientes si no se cumple con las obligaciones laborales.

El mandatario apeló a la “prudencia” de las organizaciones gremiales, al considerar que la actual coyuntura obliga a priorizar la estabilidad financiera del Estado.

Reformas y convocatoria a la oposición

Otro de los ejes centrales fue la intención de impulsar reformas estructurales. Jalil adelantó que convocará a sectores de la oposición a una mesa de trabajo para discutir una serie de cambios que consideró “esenciales” para el funcionamiento del Estado provincial.

La propuesta apunta a generar consensos políticos en un escenario de restricciones presupuestarias y desafíos institucionales.

Relación con la Nación

Consultado sobre el vínculo con el Gobierno nacional y el presidente Javier Milei, el gobernador planteó una posición de equilibrio. Señaló que, si bien existen diferencias en algunos aspectos, la provincia mantiene una actitud de diálogo institucional, sin resignar sus propias convicciones respecto de los límites y posibilidades de gestión.

Factores externos y preocupación internacional

Jalil también hizo referencia al escenario internacional, particularmente a la situación en Medio Oriente, al advertir que eventuales tensiones podrían impactar en la economía argentina y, por ende, en las finanzas provinciales.

Así, lo que comenzó como un acto formal de apertura legislativa terminó configurándose como una exposición amplia sobre la hoja de ruta del Gobierno provincial: administración austera, apertura al diálogo político y sindical, pero firmeza en la aplicación de medidas frente a los conflictos laborales.