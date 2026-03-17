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La Caja de Crédito y Prestaciones de Catamarca solicitó a los jubilados provinciales que verifiquen en sus recibos de haberes de ANSES los descuentos correspondientes a los seguros vinculados al sistema previsional.

Desde el organismo indicaron que es importante controlar que figuren los dos descuentos, seguro de vida y seguro de sepelio, y que los montos estén actualizados tras la reciente modificación de las coberturas.

Esta verificación permite confirmar que las pólizas se encuentran activas y garantizar el cobro de los capitales actualizados.

Para consultas o mayor información, los beneficiarios pueden comunicarse al correo [email protected]  o por WhatsApp (solo mensajes de texto) al 383 4898559.

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Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
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