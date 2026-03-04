Nota vista: 0

Durante la noche del lunes 2 de marzo, se llevó a cabo la ceremonia de asunción del padre Eugenio Pachado como nuevo párroco de la Parroquia y Santuario de Nuestra Señora de Belén y Administrador de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, con sede en Hualfín, departamento Belén.

La Santa Misa fue presidida por el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, y concelebrada por los presbíteros Eugenio Pachado y Martín Melo, párrocos entrante y saliente, respectivamente; los sacerdotes Leandro Roldán y Roberto Ochoa, vicarios parroquiales de Belén; Carlos Robledo y Javier Cisternas, párrocos de San Francisco de Asís (Andalgalá) y Nuestra Señora de Fátima (Fiambalá), respectivamente; Dardo Olivera, vicario parroquial de San Juan Bautista (Tinogasta) y el padre Juan Antonio Cabrera, vicario de San Pío X (Capital).

Participaron de la Eucaristía los intendentes de Belén, Cristian Yapura, y de Londres, Roberto Rodríguez, entre otras autoridades, miembros de instituciones eclesiales y fieles de las comunidades parroquiales de Belén y de Hualfín, como también de la parroquia Jesús Niño, donde el padre Eugenio prestó su servicio sacerdotal anteriormente.

En el inicio de la ceremonia litúrgica, el padre Carlos Robledo dio lectura al decreto de designación del nuevo párroco, tras lo cual, el Obispo bendijo el agua con la que el padre Eugenio roció a los presentes, y después le hizo entrega del Evangeliario para que proclame la Palabra de Dios.

En su homilía, Mons. Urbanč agradeció al padre Martín por el servicio pastoral que brindó en Belén y al padre Eugenio por aceptar caminar con los hermanos de esta comunidad como pastor, bajo el amparo de Nuestra Señora de Belén.

Se refirió al Año Jubilar Diocesano que estamos transitando con motivo del Bicentenario del Natalicio del Beato Mamerto Esquiú, que celebraremos el próximo 11 de mayo. Llamó a trabajar con mucha fuerza llevando su vida y su obra a todas las comunidades; motivando a vivir este acontecimiento con peregrinaciones y celebraciones que muestren la devoción a nuestro querido Beato.

Asimismo, tal como lo hizo en otras asunciones de párrocos, puso de relieve la importancia del Bautismo, como sacramento que introduce en la vida de la fe. En este sentido hizo hincapié en la necesidad de formar a las familias, antes y después de la celebración del Bautismo.

Rogó que este Bicentenario sea un año marcado por la formación de los padres y padrinos, quienes deben ser guías y formadores de buenos cristianos, a la vez que animó a acompañar a las embarazadas y bendecir sus vientres.

En su reflexión del Evangelio llamó a que seamos misericordiosos, a ejemplo de Cristo misericordioso.

Hacia el final de su reflexión insistió en la necesidad de que juntos elevemos nuestra oración por las vocaciones sacerdotales.

La ceremonia litúrgica continuó con la profesión de fe y el juramento de fidelidad del nuevo párroco delante el Obispo.

En el momento de las ofrendas, el nuevo párroco recibió los Óleos Sagrados con los que bautizará y confirmará; el Cáliz, la Patena y las vinajeras, para la celebración de la Sagrada Eucaristía; y después de la Comunión, fue depositada en sus manos la llave del Sagrario donde se reserva el Santísimo Sacramento.

Durante la ceremonia litúrgica se escucharon palabras de despedida al padre Martín y de bienvenida al padre Eugenio, como también un mensaje de este último como flamante párroco de la comunidad parroquial de Belén, en el Decanato Oeste de la diócesis.