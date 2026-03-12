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El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió 2,9% en febrero de 2026 y acumuló 33,1% interanual, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Con este resultado, se cumplen diez meses consecutivos sin desaceleración intermensual, en una serie que muestra una tendencia estable desde el piso de 1,5% registrado en mayo de 2025.

El dato repite el nivel de enero y confirma una evolución en forma de escalera ascendente moderada, que se mantiene desde mediados del año pasado.

Vivienda y servicios, lo que más subió

La división con mayor incremento en febrero fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 6,8%, impulsada por aumentos en tarifas de servicios públicos y cambios en los criterios de subsidios aplicados en varias provincias.

En segundo lugar se ubicó Alimentos y bebidas no alcohólicas, con un 3,3%, rubro que además tuvo la mayor incidencia en la mayoría de las regiones del país, principalmente por subas en carnes y derivados.

La excepción fue la región patagónica, donde el mayor impacto provino del aumento en servicios vinculados a vivienda y energía.

Las menores variaciones se registraron en Bebidas alcohólicas y tabaco, con 0,6%, y en Prendas de vestir y calzado, que no mostraron cambios durante el mes.

Regulados y núcleo, por encima del promedio

En la clasificación por categorías, los precios Regulados encabezaron los incrementos con 4,3%, seguidos por el IPC núcleo, que marcó 3,1%, mientras que los productos Estacionales registraron una baja del 1,3%.

El resultado estuvo dentro de las previsiones privadas. La consultora Analytica estimaba 2,8%, mientras que Eco Go y C&T proyectaban valores cercanos al 2,9%, en línea con el dato oficial.

Diferencias entre regiones

El relevamiento también mostró diferencias según la zona del país.

La región del Noroeste argentino registró la mayor suba mensual, con 3,5%, mientras que el Gran Buenos Aires tuvo el menor incremento, con 2,6%.

El resto de las regiones se ubicó en valores cercanos al promedio nacional.

Diferencias con el índice porteño

El dato nacional fue más alto que el informado días atrás por la Dirección de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, que había registrado una inflación del 2,6% en febrero, generando expectativas de una desaceleración mayor.

En el índice porteño, los rubros con mayor incidencia fueron Alimentos y bebidas, Vivienda y servicios, y Transporte, impulsado por aumentos en colectivos y subtes.

Inflación acumulada

Con el dato de febrero, el IPC acumuló 33,1% interanual, mientras que en el primer bimestre del año la variación de precios se mantiene en niveles moderados en comparación con períodos anteriores.

El nuevo índice será seguido de cerca por el Gobierno de Javier Milei, que mantiene como uno de sus principales objetivos la reducción de la inflación, en medio de un programa económico basado en el ajuste fiscal y la desaceleración del gasto público.

Debate por la fórmula de medición

El resultado también reavivó cuestionamientos sobre la decisión del Gobierno de postergar el cambio de la canasta con la que se calcula el IPC, que actualmente se basa en la estructura de consumo de 2004 y debía actualizarse con datos de 2017/2018.

El Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, explicó que la modificación se aplicará cuando el proceso de desinflación esté más consolidado.

“El cambio debía realizarse una vez terminado el proceso de desinflación”, sostuvo el funcionario, quien también mencionó diferencias técnicas con el titular del Indec, Marco Lavagna, sobre el momento adecuado para implementar la actualización.

Por su parte, el presidente Javier Milei afirmó que la inflación retomará una tendencia descendente después del primer trimestre, aunque analistas privados advierten que persisten presiones en precios regulados y alimentos, lo que podría dificultar una baja más rápida en los próximos meses.