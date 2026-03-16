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Desde el 10 de marzo, la comunidad parroquial de San José Obrero, en el barrio La Tablada, Capital, viene rezando la novena en honor de su santo patrono, cuyos actos litúrgicos de cierre se llevarán a cabo el jueves 19.

Todos los días

19.15 Rosario y Novena.

20.00 Santa Misa.

Se invita a fieles a llevar como ofrenda alimentos no perecederos.

Intenciones

Lunes 16

Por la escuela ESAE N° 3, Comunidad Cenáculo y Servicios Generales.

Martes 17

Por los enfermos de la parroquia y Ministros Extraordinarios de la Comunión. Se administrará el sacramento de la Unción de los Enfermos.

Miércoles 18

Por Camino Neocatecumenal, Nodo Tecnológico y familias. Se realizará la renovación del consentimiento matrimonial.

Jueves 19

19.00 Santa Misa.

Al finalizar la celebración eucarística se concretará la procesión por calles Santa Fe, pasaje Vélez Sarsfield, Córdoba, Junín, regresando al templo por Santa Fe.

Se rogará por la Iglesia, el Santo Padre, el Obispo, la comunidad parroquial, sacerdotes y vocaciones sacerdotales y religiosas.