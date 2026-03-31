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La pobreza en la Argentina registró una nueva baja y se ubicó en el 28,2% durante el segundo semestre de 2025, según informó el INDEC. El dato representa el nivel más bajo desde 2018 y confirma la tendencia descendente iniciada tras el fuerte deterioro social registrado a comienzos de 2024.

De acuerdo con la extrapolación de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), el indicador implica que unas 13,5 millones de personas viven por debajo de la línea de pobreza en el país. En paralelo, la indigencia se redujo al 6,3%, lo que equivale a cerca de 3 millones de habitantes.

La comparación interanual muestra una mejora significativa. En el segundo semestre de 2024, la pobreza alcanzaba el 38,1%, lo que implica una caída de casi 10 puntos porcentuales en un año. También se observa una baja respecto al primer semestre de 2025, cuando el índice había sido de 31,6%.

El descenso es aún más pronunciado si se lo mide contra el pico registrado a comienzos de la gestión de Javier Milei. En el primer semestre de 2024, tras la devaluación inicial y el shock inflacionario, la pobreza había escalado al 52,9% y la indigencia al 18,1%.

Desde el Gobierno atribuyen la mejora a una combinación de factores. “La fuerte baja en la pobreza y la indigencia se sustentan en el crecimiento económico, el proceso de desinflación y el refuerzo en los programas sociales sin intermediarios”, afirmó el ministro de Economía Luis Caputo.

En términos absolutos, respecto al primer semestre de 2025, alrededor de 1,54 millones de personas dejaron de ser pobres, mientras que unas 269 mil salieron de la indigencia. Si se toma como referencia el máximo de 2024, la reducción acumulada es aún más contundente: 11,4 millones de personas salieron de la pobreza y 5,5 millones de la indigencia.

El informe también explica las razones detrás de la mejora. Durante el período analizado, los ingresos familiares crecieron en promedio un 18,3%, por encima del aumento de la Canasta Básica Total (11,3%) y de la Canasta Básica Alimentaria (11,9%). Esta dinámica permitió que más hogares pudieran cubrir sus necesidades básicas.

Sin embargo, la situación sigue siendo heterogénea. El 41,3% de los niños de entre 0 y 14 años vive en hogares pobres, el segmento más afectado. En contraste, entre los mayores de 65 años, la incidencia cae al 9,7%.

A nivel regional, las mayores tasas de pobreza se registraron en el Noreste (32,7%) y Cuyo (32,3%), mientras que la Patagonia (25,4%) y la región Pampeana (26,2%) mostraron los niveles más bajos.

Especialistas remarcan que el indicador depende de la relación entre ingresos y costo de vida. “La pobreza se calcula en función de si los hogares pueden cubrir la Canasta Básica Total, mientras que la indigencia mide el acceso a la Canasta Básica Alimentaria”, explicó el economista Facundo Beltramone.

Pese a la mejora, advierten que la evolución futura dependerá de variables sensibles como los salarios, la inflación —especialmente en alimentos— y la continuidad de las políticas sociales. En ese escenario, el desafío será sostener la tendencia descendente en un contexto económico aún frágil.