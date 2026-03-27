La Selección argentina superó por 2-1 con Mauritania en La Bombonera, en el primer amistoso de esta doble Fecha FIFA y en el comienzo de la despedida de la Albiceleste del país previo al Mundial 2026. Con el astro argentino Lionel Messi en el banco y el estreno de la camiseta alternativa, el equipo de Lionel Scaloni afronta las últimas pruebas de cara a la cita mundialista.

La Selección argentina supera por 2-0 con Mauritania en La Bombonera, en el primer amistoso de esta doble Fecha FIFA y en el comienzo de la despedida de la Albiceleste del país previo al Mundial 2026. Con el astro argentino Lionel Messi en el banco y el estreno de la camiseta alternativa, el equipo de Lionel Scaloni afronta las últimas pruebas de cara a la cita mundialista.

Así, el primer gol llegó a través de un desborde de Nahuel Molina: el jugador de Atlético de Madrid metió un centro rasante que encontró a Enzo, bien parado en el área, para empujar el balón a la red. Enseguida, cayó el primer tanto de Paz, el «europibe» que es una fija en el Mundial 2026. Con un golazo de tiro libre, el volante del Como de Italia confirmó en la Selección su gran momento futbolístico.