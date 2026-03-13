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Impulsado por la Senadora departamental, Debora Romero, se pone en marcha el programa Apúntate, una iniciativa destinada a los estudiantes de la jurisdicción.

El objetivo del mismo es acompañar a estudiantes del interior facilitando el acceso a material de estudio, herramientas fundamentales para cursar tus materias.

Los interesados deberan escanear el QR de la imagen y completar un formulario para inscribirte y conocer más esta propuesta.

“Si sos estudiante del Departamento La Paz y estás cursando una carrera en San Fernando del Valle de Catamarca, este programa es para vos.

  Exclusivo para estudiantes del Departamento La Paz que estudian en Capital.

¡Seguimos acompañando a nuestros estudiantes!” Publicó en sus redes la Legisladora.

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Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
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