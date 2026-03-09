Nota vista: 0

La Ministra de Salud de la provincia, Johana Carrizo, encabezó el lanzamiento de la Campaña de Vacunación Antigripal 2026 en las instalaciones de Casa Activa y el Hogar Fray Mamerto Esquiú, donde se vacunó a los adultos mayores y personal que asisten a dichas instituciones.

Carrizo agradeció al equipo de salud que hace posible que la Campaña pueda realizarse en forma simultánea en toda la provincia. Además, destacó que “la vacunación es un acto importante desde que nacemos; es un acto de compromiso, solidaridad y cuidado mutua”.

Asimismo, agregó que “este pinchazo genera un cuidado colectivo, es gratuito y está disponible en todos centros sanitarios de la provincia”.

Es importante mencionar que el aumento de la circulación de los virus respiratorios se observa entre abril y julio; en los últimos años, la vigilancia epidemiológica evidencia un inicio cada vez más temprano de su circulación estacional.

Además, la vacuna brinda protección oportuna a la población antes del pico de transmisión y atenúa el posible impacto que la variante H3N2 pueda ocasionar en el sistema sanitario.

La población objetivo de la campaña incluye a niños de 6 a 24 meses, adultos mayores de 65 años, personal de salud, embarazadas y puérperas y personas con factores de riesgo.