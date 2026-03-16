En el Anexo de la Cámara de Diputados, los exintegrantes de la Comisión $LIBRA, que a mediados del año pasado emitieron un informe final luego de tres meses de trabajo, dieron una conferencia de prensa ante una sala repleta de periodistas.

«Han resuelto las autoridades de la Cámara no transmitir en vivo (la conferencia)», dijo quien supo presidir ese cuerpo de trabajo, el diputado y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro. Hecha la aclaración, el «lilito» hizo alusión a las pericias al celular del emprendedor Novelli que se conocieron el último viernes , y que revelaron que tuvo conversaciones fluidas con Javier y Karina Mile i el día de la estafa. «Estamos frente a una estafa y a un hecho de corrupción millonario», dice Ferraro .

En este sentido, el diputado, tal cual había concluido la comisión $LIBRA en su informe final, afirmó: «$LIBRA tuvo al Presidente como partícipe necesario», para luego aseverar que los peritajes «son más que contundentes» y que confirmaron «todo lo que veníamos señalando desde el primer día», y que quedó plasmado en el informe final.

Más adelante, Ferraro recalcó que el lanzamiento de $LIBRA «no fue improvisado» . Sino que fue una acción «premeditada y coordinada». «La realidad ha superado la ficción, las mentiras que el Presidente intentó instalar, hoy están más que evidentes», dijo el diputado porteño, para luego acotar: «Consideramos que van a tener que responder frente a la Justicia y a este Congreso».

Así las cosas, el extitular de la comisión investigadora anunció una serie de medidas que impulsarán:

«1. Ejecutar la resolución de la Comisión Investigadora de denunciar al fiscal (Eduardo) Taiano ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público Fiscal por entorpecer el pleno ejercicio de las facultades constitucionales del Congreso de la Nación.

2. Solicitar ante el Ministerio Público Fiscal de la Nación que se aparte al fiscal Taiano de la causa por el entorpecimiento de la investigación y el posible encubrimiento de los hechos denunciados.

3. Requerir que Javier Milei y Karina Milei den explicaciones. Presentarán un pedido de informes por escrito al Poder Ejecutivo Nacional para que todos los funcionarios involucrados en las relevaciones periodísticas recientes (Javier Milei, Karina Milei, Santiago Caputo y Demian Reidel) expliquen cuál fue el contenido de sus conversaciones telefónicas con Mauricio Novelli.

4. Requerir la interpelación de Manuel Adorni, que en su condición de Jefe de Gabinete debe responder por el Presidente ante el Congreso, y a Karina Milei, funcionaria con rango de ministra que tuvo participación directa como se demostró no solamente porque autorizó las reuniones con los involucrados sino porque habló por teléfono con Novelli antes y después del lanzamiento del token $LIBRA.

5. Remitir copia certificada del Informe Final de la Comisión Investigadora a los querellantes y a los poderes judiciales intervinientes en causas en el exterior por $LIBRA, para desligar al Estado Argentino de la actuación individual de Javier y Karina Milei, que malversaron la investidura presidencial y las instalaciones gubernamentales para participar de una presunta estafa a nivel internacional.

6. Alertar y denunciar la grave persecusión judicial contra la periodista Natalia Volosin por difundir información relevante de la causa y el intento de vulnerar el secreto de las fuentes de información periodística reconocido por el Articulo 43 de la Constitución Nacional a través de la citación a Volosin para declarar en la causa. Exhortamos al Poder Judicial que actúe como garante de la libertad de prensa y que detenga inmediatamente toda citación y/o requerimiento contra cualquier periodista.

7. Presentar e impulsar el repudio de la Cámara de Diputados a los ataques de Javier Milei y el oficialismo contra la prensa y los medios de comunicación que difundieron las novedades relevantes de la causa judicial. Vamos a exigir que se reúna la Comisión de Libertad de Expresión y convoque a todas y todos los periodistas que publicaron las noticias relevantes, para expresarles nuestra solidaridad y para que puedan explicar de forma extensa en el Congreso sus descubrimientos. Mafioso es el gobierno que amenaza al periodismo para silenciarlo.

8. Constituir una comisión adhoc de los Diputados y Diputadas para el seguimiento de los avances y retrocesos de la causa judicial que investiga los hechos.

8. Finalmente, hemos decidido evaluar una segunda etapa investigativa de la Comisión $LIBRA en la Cámara de Diputados y continuar delimitando las responsabilidades políticas del presidente de Milei y sus funcionarios en el caso«.

«Le estamos dando la oportunidad de que expliquen», dijo el vicepresidente de la Comisión, Juan Marino. Y agregó: «Su silencio, su ataque al periodismo y su rechazo a cualquier tipo de investigación los autoincrimina». «Nuestra función es ejercer el control del Poder Legislativo por sobre el Ejecutivo», remató el legislador de Unión por la Patria.

A su turno, el exdiputado Oscar Agost Carreño señaló que todavía se desconoce cómo Milei obtuvo el contrato de 44 caracteres que difundió en su cuenta de Twitter, por qué le mintió a los argentinos y por qué no denunció a los empresarios que impulsaron la criptomoneda.

De la conferencia participaron los diputados que impulsaron la investigación, no así el sector del oficialismo ni sus aliados del PRO y la UCR. «93 diputados votaron en contra de la conformación de la comisión», recordó la diputada de la Coalición Cívica, Mónica Frade. E insistió con el «desplazamiento» del fiscal Taiano. Y aseguró que no solo ocultó las pruebas que se conocieron en las últimas horas, «sino que tuvo un año el teléfono de Novelli para que la pericia se pueda llevar adelante».

Las conclusiones de la comisión $LIBRA

El tiempo le dio la razón a los diputados de la oposición que, durante 3 meses, investigaron el caso $LIBRA. Es que el informe final presentado por la comisión presidida por Ferraro anticipó muchos de los datos que se conocieron el viernes, a raíz de las pericias hechas al teléfono de Novelli que se hicieron públicas.

Por caso, en aquel informe se concluyó que el Presidente “habría prestado una colaboración imprescindible para la realización de la maniobra” que derivó el fraude. Al mismo tiempo, los legisladores de Unión por la Patria, Provincias Unidas, el FIT, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica que participaron de la comisión afirmaron que “quedó acreditado que el Presidente publicó un número de contrato que no era de acceso público” que, hasta el día de la fecha, Milei sigue sin decir de dónde obtuvo ese contrato de 44 caracteres que no estaba publicado en ninguna parte.

A la vez, desde la comisión investigadora, los diputados de la oposición habían advertido: “Se refuerza la hipótesis de un vínculo previo y directo con los creadores de la criptomoneda”. Esto quedó claramente demostrado con los llamados que se conocieron minutos antes y después de la publicación del tuit de Milei promocionando la criptomoneda #LIBRA. Llamados y conversaciones telefónicas entre Novelli y los hermanos Milei, así como también entre aquel y el asesor estrella del Presidente, Santiago Caputo. Es probable que en uno de esos llamados el Presidente haya recibido el contrato que luego difundió en sus redes sociales.

Esos llamados ratifican, además, que el Presidente sí estaba “interiorizado” en los pormenores de la criptomoneda, no como dijo minutos después, al borrar el tuit en el que lo promocionaba.

Entre otras conclusiones, la comisión $LIBRA arrojó que si bien el Presidente afirmó –en la entrevista que le concedió a Jonatan Viale por aquellos días– que no habrían sido más de 5 argentinos los que operaron $LIBRA, los diputados de la oposición aseguraron que “Ripio informó oficialmente a la Comisión que fueron 1329 ciudadanos argentinos solamente en esa exchange”. A esto hay que añadirle otro dato que dieron a conocer los legisladores: “Los informes técnicos más recientes recibidos por la comisión indican que, en total, 114.410 billeteras virtuales perdieron con $LIBRA”.

“Por la alta gravedad institucional y la malversación de la investidura presidencial, esta comisión señala: que Javier Milei y Karina Milei tienen responsabilidad política en la sucesión de hechos vinculados a la criptomoneda $LIBRA”, rezaba el informe final, al tiempo que planteaba: “Que el Congreso de la Nación debe evaluar si el Presidente incurrió en «mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”. Es decir, no cerraba la puerta a que el Poder Legislativo impulse un juicio político contra el mandatario.