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El intendente Raul Barot recorrió la zona norte de la jurisdicción municipal de Los Altos, donde se ejecutan trabajos de reparación y perfilado de calles vecinales afectadas por las recientes inclemencias climáticas. Durante la visita, también supervisó el avance del tendido eléctrico que la empresa EC Sapen pondrá en funcionamiento para restablecer el servicio y solucionar los inconvenientes ocasionados por el temporal a los usuarios del sector.

Estas tareas, que se desarrollan de manera integral en toda la jurisdicción, son consideradas de vital importancia por la institución municipal, ya que garantizan el bienestar, la seguridad y la tranquilidad de las comunidades.