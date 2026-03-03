Nota vista: 0

El intendente de Los Altos, CPN Raúl Barot, encabezará el acto de Apertura de Sesiones Ordinarias 2026 del Honorable Concejo Deliberante, oportunidad en la que brindará su mensaje anual de gestión ante concejales, autoridades y la comunidad.

La ceremonia se llevará a cabo el jueves 5 de marzo a las 19 horas en Plaza Cerezo, en la localidad de Alijilán.

Durante su discurso, el jefe comunal realizará un balance de las acciones ejecutadas y expondrá los principales ejes de trabajo previstos para el presente año, delineando las políticas públicas que orientarán la gestión municipal en 2026.

Desde el Municipio se invitó a instituciones intermedias, fuerzas vivas y vecinos en general a participar de este acto institucional que marca el inicio formal del período legislativo.