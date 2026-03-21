Nota vista: 0

El exdiputado provincial y dirigente radical advirtió que la autorización del incremento tarifario dejó de ser un tema técnico y se convirtió en una decisión política del gobierno.

En un contexto de reclamos salariales crecientes y fuerte presión para los vecinos, el diputado provincial Alfredo Marchioli (MC) arremetió una vez más contra las decisiones encabezadas por el gobernador Raúl Jalil, que lejos de traer respiro, ponen en jaque la canasta familiar diaria. En este sentido, el dirigente sostuvo que, con la aprobación del aumento tarifario por parte del gobierno provincial, la discusión dejó de ser técnica y pasó a ser una decisión política con impacto directo sobre el bolsillo de los catamarqueños.

“El gobierno aprobó el aumento y ahora tiene que recomponer los salarios. Ya no tiene excusas, porque no se puede seguir cargando más presión sobre la gente mientras los ingresos vienen por detrás y el costo de vida sigue subiendo”, expresó.

Marchioli remarcó que esta decisión se da en un contexto social delicado, atravesado por reclamos salariales cada vez más amplios en distintos sectores, especialmente entre docentes, personal de salud y trabajadores estatales, que vienen advirtiendo que los ingresos no alcanzan para sostener la vida cotidiana.

En ese sentido, recordó que en la discusión por el incremento de la energía, usuarios, trabajadores, jubilados, sectores comerciales e instituciones ya habían sido contundentes al plantear que no podían afrontar más aumentos sin una mejora de los ingresos. Señaló además que el mismo problema volvió a aparecer en el debate por el agua: un servicio cuestionado, familias asfixiadas y una presión creciente sobre el bolsillo.

“El gobierno no puede decir que no sabía lo que estaba pasando. En cada audiencia y en cada reclamo quedó planteado con claridad que la gente ya no aguanta más aumentos sin una recomposición salarial justa”, afirmó.

Marchioli sostuvo que, si el gobierno decide autorizar tarifas más altas en empresas bajo su control político, entonces también debe asumir el costo y la responsabilidad de generar condiciones para que la sociedad pueda afrontarlas.

“No se puede aprobar aumentos y al mismo tiempo dejar los salarios atrás. Si aumentan las tarifas, también tienen que recomponer los salarios para que familias, jubilados, docentes, trabajadores de la salud, comercios y pymes puedan pagar”, agregó.

Finalmente, insistió en que Catamarca no necesita más decisiones de espaldas a la realidad social. “Cuando el servicio es deficiente, los salarios no alcanzan y las boletas pesan cada vez más, el gobierno debe elegir si está del lado del ajuste o de la gente”, sentenció Marchioli.