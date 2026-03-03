Nota vista: 0

Un hombre salvó su vida de milagro tras sufrir una falla mecánica en su vehículo; el rodado quedó al borde del abismo contenido por una piedra.

Un impactante accidente de tránsito se registró en las últimas horas en la Cuesta del Portezuelo, a pocos metros de alcanzar la cumbre. El siniestro fue protagonizado por un automóvil Chevrolet Corsa que, según relató propio conductor a personal policial, sufrió una falla mecánica crítica: el motor se apagó repentinamente y la dirección se bloqueó por completo, enviando el vehículo directamente hacia el precipicio.

De acuerdo a fuentes policiales, en una maniobra desesperada, el hombre que manejaba el rodado logró saltar del habitáculo antes de que el auto perdiera el contacto con la calzada. El Chevrolet Corsa continuó su recorrido sin control hacia el vacío, pero su caída fue interrumpida bruscamente al hacer tope contra una piedra de gran tamaño. El vehículo quedó suspendido en una posición sumamente inestable, justo al borde del precipicio final.

En el lugar trabajó personal de la Policía de la Provincia y una unidad de Bomberos de la base Bravo. Tras asegurar la zona y constatar que el conductor no presentaba heridas de gravedad aparentes tras su salto, el hombre fue trasladado al Hospital San Juan Bautista para una revisión médica exhaustiva.