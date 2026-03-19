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El ajedrez local tiene un nombre que resuena con fuerza: Milagros Curarello. A sus 12 años, la joven jugadora acaba de obtener el primer puesto en la categoría Sub-14 Femenino del «Torneo de Ajedrez Infanto Juvenil 2026», un evento organizado por la agrupación Somos Vecinos, bajo la gestión de Maximiliano Mascheroni.

Este triunfo no es una casualidad, sino el resultado de una carrera que promete mucho más. Milagros ya venía de cerrar un 2025 brillante, donde se llevó el premio a la «Mejor Jugadora Femenina» en el certamen organizado por la UNCA. Con más de tres años de experiencia frente al tablero, la joven demuestra una madurez estratégica que la posiciona como una de las grandes promesas del deporte.

Una pasión que nació en familia

A pesar de su éxito competitivo, Milagros mantiene la humildad de quien disfruta del proceso. “Siento felicidad cada vez que gano. Agradezco a mi hermano y a mi papá, que fueron quienes me enseñaron a jugar”, comentó en diálogo con este medio. Para ella, el ajedrez es un «deporte muy bonito» que ayuda a desarrollar el pensamiento y la estrategia, aunque por el momento elige vivirlo como un hobby que le apasiona: “Me gustaría seguir ganando y participar de más torneos”.

El desafío de sumar más mujeres

Uno de los puntos más destacados por la campeona fue la necesidad de mayor participación femenina en la disciplina. Milagros observó que, aunque conoce a muchas niñas que saben jugar, pocas se animan a la competencia formal. “El público femenino debería estar más presente. Hay chicas que juegan pero no se animan a participar de certámenes o inscribirse a clases”, señaló, enviando un mensaje de aliento para que más jóvenes se sumen al circuito.

El semillero del éxito: “Es Con Vos”

Detrás del trofeo de Milagros hay un espacio de formación clave. Ella representa con orgullo al espacio “Es Con Vos”, donde perfecciona su técnica los lunes y miércoles de 19:00 a 21:00 hs, bajo la dirección del profesor Ezequiel Casco.

Este espacio se consolida como un punto de encuentro para el desarrollo intelectual y deportivo de niños y jóvenes. Aquellos interesados en sumarse a las clases de ajedrez o recibir información sobre las actividades, pueden comunicarse directamente al teléfono 3834504661.