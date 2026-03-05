Nota vista: 0

El espacio analiza proyectos vinculados a legislación civil, penal, laboral y administrativa.

La Cámara de Diputados de la provincia dejó formalmente constituida la Comisión de Legislación General, uno de los espacios de trabajo parlamentario más relevantes dentro del ámbito legislativo, encargado del análisis y tratamiento de iniciativas vinculadas al ordenamiento jurídico provincial.

Durante la reunión constitutiva se definieron las autoridades que conducirán la comisión en el presente período legislativo. En ese marco, se resolvió que la presidencia estará a cargo del diputado Exequiel Moreno, mientras que la secretaría será ejercida por el diputado Germán Scolamieri. Asimismo, los integrantes acordaron establecer como día habitual de reuniones los martes a las 10 horas.

La Comisión de Legislación General tiene a su cargo el estudio y dictamen de proyectos vinculados a la legislación procesal en materias Civil, Comercial, Penal, Laboral y de Minas, además de abordar temas relacionados con legislación administrativa, régimen municipal, tenencia de tierras, normativa correccional y otros asuntos de legislación general o especial que no se encuentren asignados a otras comisiones.

De esta manera, la comisión inicia su funcionamiento formal dentro del período legislativo, con el objetivo de avanzar en el análisis técnico y jurídico de iniciativas que impactan directamente en el marco normativo de la provincia.