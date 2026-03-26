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Con el puntapié de las voceras de “La Obra”, Gretel Galeano, Mariana Díaz y Emperatriz “Monena” Márquez, la convocatoria se enroló en la común consigna: «Más que nunca, Nunca Más».

Bajo ese lema, organismos de derechos humanos, agrupaciones políticas, de jubilados y ciudadanos en general marcharon por el centro de la ciudad, protagonizando una masiva movilización en repudio a los 50 años del más cruel golpe militar que sufriera el pueblo argetnino.

En una jornada marcada por la reflexión y el reclamo de justicia, una importante multitud se movilizó este martes por las calles de la capital provincial. La marcha, que se desarrolló de manera pacífica y con una fuerte carga simbólica, tuvo como objetivo conmemorar un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976. El mensaje central de este año fue contundente: «A 50 años del golpe genocida, ¡Más que nunca, Nunca Más!».

El punto culminante de la movilización fue la Plaza 25 de Mayo, donde se llevó a cabo el acto central.

Durante la lectura de documentos, los oradores destacaron la importancia de mantener viva la memoria histórica y reivindicaron la lucha de los desaparecidos, en sintonía con las consignas nacionales de este 24 de marzo.

La manifestación en Catamarca se enmarcó en una jornada de reclamo federal. Mientras en la provincia la Plaza 25 de Mayo era el epicentro local, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se desarrollaba el acto principal en la histórica Plaza de Mayo, consolidando un mensaje unificado en todo el país a medio siglo del quiebre institucional, que aún hoy conmueve y moviliza a los argentinos.