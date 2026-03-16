Nota vista: 0

El programa de descentralización municipal retomó su agenda 2026 con un gran éxito en el Barrio 172 Viviendas, en la zona sur de la Capital. Durante una jornada masiva, la Municipalidad desplegó todas sus áreas operativas, permitiendo que los vecinos resolvieran trámites, gestiones y consultas médicas a pocos metros de sus hogares. La respuesta de la comunidad fue importante alcanzando una cifra histórica de atención en un solo día.

Atenciones

Salud Integral y Prevención: Se brindó una cobertura completa que incluyó pediatría, clínica médica, odontología, salud mental y vacunación. Además, se contó con atención especializada en ginecología y nutrición, garantizando el acceso gratuito a la salud primaria.

Trámites y Gestiones Administrativas: Los vecinos pudieron regularizar su documentación a través del DNI Móvil y tramitar su carnet de conducir con la Licencia Móvil. Asimismo, se brindó asesoramiento legal y notarial gratuito para la resolución de dudas sobre propiedad y derechos ciudadanos.

Bienestar y Servicios a la Comunidad: El operativo incluyó servicios de peluquería, ferias de emprendedores locales, actividades deportivas y el área de zoonosis, donde se realizaron controles y vacunación para las mascotas del barrio.

Este gran despliegue territorial, forma parte de una política de la gestión del intendente Gustavo Saadi con la descentralización de servicios, promoviendo la participación ciudadana y facilitando el acceso a derechos esenciales de manera directa y eficiente, que el municipio llegue al vecino.